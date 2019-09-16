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رئيس الوزراء: بدء تسوية متأخرات المصدرين بنسبة 10% كشريحة أولى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:59 ص
رئيس الوزراء: بدء تسوية متأخرات المصدرين بنسبة 10% كشريحة أولى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تفقد المنطقة الحرة بمدينة نصر، مؤكدا أنها من أقدم المناطق المناطق على مستوى الجمهورية، وبعد تطويرها أصبحت تتمتع بالتقنيات على أعلى مستوى. 
 
وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى عقب جولته التفقدية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، أن المنطقة الحرة تضم أعلى البراندات العالمية، وكل العاملين والقائمين على العمل بها مصريين، موضحا أنه تفقد مصنع يعمل به 1500 عامل .
 
وأوضح رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان بعد قليل بمقر مجلس الوزراء، عن بدء تسويات المتأخرات الخاصة للمصدرين وسيتم البدء بأول شريحة بالصرف بنسبة 10%، وسيتم الصرف على الفور، بجانب الإعلان عن عدد من المبادرات الأخرى بعد قليل بمقر مجلس الوزراء لدعم الصادرات. 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (1)
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (2)
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (3)
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (4)
 
رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة (5)
 

 

 


المنطقة الحرة

مدينة مصر

المصدرين

مجلس الوزراء

اخبار مصر

تسويات المصدرين

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