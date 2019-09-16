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رئيس المصرية للاتصالات:3 مليار دولار استثمارات البنية التحتية فى 5 سنوات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:26 م
رئيس المصرية للاتصالات:3 مليار دولار استثمارات البنية التحتية فى 5 سنوات المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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كشف المهندس عادل حامد ، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة أنفقت نحو 3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات عبر مد كابلات الألياف الضوئية منذ عام 2014 وحتى الآن، منها 2 مليار دولار خلال العالمين الماضيين. 
 
وأضاف حامد ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه سيتم توصيل نحو 9 آلاف وحدة msan جديدة و الخاصة بسرعات الإنترنت خلال 6 أشهر لتصل نسبة الوحدات التي تم تركيبها على مستوى الجمهورية الي 30 الف وحدة ما يغنطي ما يزيد عن 90% من عملاء الشركة ، مضيفا أن الشركة ستبدأ خطة توصيل الفايبر للمنازل في عام 2020 لنحو 2 مليون خط على مستوى الجمهورية، ما سيحسن من وضع مصر التنافسية في المؤشرات الدولية. 
 
وأشار حامد ، الي دور الشركة فى المشروع الاسترشادى للتحول الرقمي في بورسعيد، حيث تم مد نحو 600 موقع بكابلات الألياف الضوئية، وهو ما يساهم في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية. 
 
 
من جهة أخرى وبالنسبة للمعاش المبكرفى الشركة، قال عادل حامد ، إن حوالى  3 آلاف موظف تقدموا للمشروع، حيث توفر الشركة مظلة تأمينية لهم لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى توفير التأمين الصحي للعائلة ووضع غطاء تأميني للمستفيد يصل لـ 1500جنيه لمستحق المعاشَ.

المصرية للاتصالات

الإنترنت

التحول الرقمى

الفايبر

عملاء

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