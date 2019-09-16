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رئيس المصرية للاتصالات: حصلنا على 95% من أرباحنا فى فودافون

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:33 م
رئيس المصرية للاتصالات: حصلنا على 95% من أرباحنا فى فودافون رئيس المصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد

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قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن عدد عملاء المحمول ارتفع إلى 4.6 مليون، حيث تستحوذ الشركة على حصة سوقية تصل إلى 3% من السوق. 
 
وأضاف حامد فى مؤتمر صحفي الاثنين، أن خدمات الانترنت تمثل نمو 20% من إيرادات الشركة، ونستهدف لان تصل إلى 38% فى عام 2020. 
 
وكشف حامد عن حصول الشركة على 95% من أرباحها لدى شركة فودافون التى تمتلك بها نحو 45% من اسهمها، وسنتسلم نحو 450 مليون جنيه من أرباحنا فى سبتمبر الجارى و700 مليون جنيه فى يونيو 2020. 
 
وعلق رئيس المصرية للاتصالات على قوائم انتظار التليفون الأرضي لتوصيل الانترنت، أن الشركة تواجه هذا الأمر بضخ استثمارات كبيرة فى تطوير الشبكة الأرضية، تصل إلى 3 مليار دولار فى خمس سنوات. 
 
وأشار إلى تأخر تصاريح إنشاء الشبكات لمدة قد تصل إلى 9 أشهر، من تصاريح محليات وكهرباء وخلافه، ذلك على الرغم من تسهيل هذه الأمور مؤخرا لتستغرق وقتا أقل. 

المصرية للاتصالات

شبكات الاتصالات

التليفون الأرضي

فودافون

المحليات

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