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رئيس الغرفة الألمانية بالقاهرة: المدن الذكية مستقبل الاقتصادات القوية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:52 م
رئيس الغرفة الألمانية بالقاهرة: المدن الذكية مستقبل الاقتصادات القوية جانب من لقاء الغرفة الألمانية
كتب: عبد الحليم سالم

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قال عماد غالى رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن المدن الذكية تلعب دورا مهما فى نمو الاقتصاد خاصة فى بعض الدول الافريقية .
جاء ذلك خلال الندوة التى شهدها سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وإريك شويتزر رئيس الغرف الاتحادية الألمانية ويان نوتر المدير التنفيذى للغرفة بالقاهرة وعدد من أعضاء برلمان براندنبورج فى المانيا ولفيف من رجال الاعمال منهم ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور هانى عازر .
 
وأضاف "غالى": نحن نشجع المدن الذكية لكونها قادرة على حل العديد من المشكلات ومواجهة التحديات مما يشير لاهمية الاتجاه لبناء المدن الذكية الكبيرة .
التى تمثل عصب وقوة الاقتصادات مستقبلا.
 
كما استعرض عددا من المدن الذكية فى فنلندا وهلسنكى وغيرها من المدن التى تستخدم أنماط مختلفة بجانب الاهتمام بالبيئة والمساحات الخضراء والنقل النظيف.
 
وأوضح غالى أن أوهايو على سبيل المثال لديها بنية أساسية قوية تساهم فى سهولة النقل وبالتالى انعكاس ذلك على الاقتصاد بفضل التكنولوجيا  .
 
وبدوره عبر سيريل نون السفير الألمانى الجديد بالقاهرة عن سعادته للعمل فى القاهرة واعتماده رسميا كسفير لألمانيا فى مصر .
 
أوضح أن  العلاقة بين مصر وألمانيا هى علاقة شراكة وهناك اهتمام كبير بالقطاع الاقتصادي فى مصر خاصة من الجانب الالمانى ، لافتا إلى السعى لجذب الاستثمار الالمانى لمصر، وتعميق العلاقات بين رجال الأعمال فى البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة فى مصر، وهذا دور للشركات مع بعضها البعض .
 
 
أكد رئيس الغرف الاتحادية الالمانية: اننا لدينا اهتمام كبير بالاقتصاد المصرى الذى يشهد نموا ملحوظا فمصر مهمة للغاية لالمانيا ، ولا سيما كبوابة لأفريقيا وفى مجال اللوجستيات.
 
وأوضح أن الجانب الالمانى يحرص على جودة المنتجات ليس فقط لمصر، بل لكل الدول ، معربا عن سعادته للقاء الرئيس السيسى من قبل فى مائدة مستديرة حول المشرعات فى مصر علاوة على أهمية الاستفادة لكونه رئيسا للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى اهتمام الجانب الالمانى بالعمل فى مجال البنية الاساسية والمشروعات الكبيرة.

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