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رئيس الصين: ملتزمون بحماية أمن المعلومات الشخصية بالفضاء السيبرانى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:22 م
رئيس الصين: ملتزمون بحماية أمن المعلومات الشخصية بالفضاء السيبرانى الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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أكد الرئيس الصينى "شى جين بينج" التزام بلاده بحماية أمن المعلومات الشخصية والحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين فى الفضاء السيبرانى.
جاء ذلك فى رسالة للرئيس الصينى خلال حملة توعية وطنية حول الأمن السيبراني تم إطلاقها اليوم الاثنين فى بلدية تيانجين شمالى الصين وتستمر لمدة أسبوع.
وقال بينج – في رسالته التي نقلها عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب "هوانغ كون مينغ"– إنه ينبغي بذل الجهود لزيادة إحساس الناس بالإنجاز والأمن في الفضاء السيبراني، مشددًا على ضرورة أن يكون الفضاء السيبراني آمنًا وقابلًا للإدارة ومفتوحًا ومبتكرًا.
وأضاف بينج أنه ينبغي بذل الجهود التي لا تهدف فقط لتطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وشبكات الاتصالات من الجيل الجديد، بل تهدف أيضًا لتوجيه تطبيق التكنولوجيات الجديدة من خلال القوانين واللوائح الإدارية والمعايير.
وتُعد الحملة– التي أُطلقت لأول مرة عام 2014– نشاطًا سنويًا يهدف إلى زيادة الوعي الوطني بالأمن السيبراني، وتضم أنشطة هذا العام معرضًا للأمن السيبراني ومنتدى تقنيًا.


الصين

شى جين بينج

الرئيس الصينى

الفضاء السيبرانى

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