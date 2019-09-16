رئيس اتحاد الغرف الألمانية: السوق المصرى واعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة

كتب زكى القاضى

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور"اريك شفايتزر" رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية يرافقه وفد رفيع المستوى من رموز الصناعة الألمانية، والسفير خالد جلال مساعد وزير الخارجية، فى زيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الألمانية وأهمية دور مصر المحوري بالمنطقة العربية والأفريقية.

وأوضح "التراس" أن تلك الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتوسيع آفاق الشراكات مع الخبرات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي فى مختلف مجالات التصنيع، مشددا على أهمية المنافسة بقوة للتصدير للمنطقة العربية ودعم التصنيع في القارة الأفريقية وفتح منافذ للتصدير لعدد 56 دولة في افريقيا، الذي يمثل هدفا استراتيجيا للهيئة العربية للتصنيع فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى.

كما أشار الفريق التراس إلى تطلع الهيئة لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع الخبرات الألمانية العالمية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات متعددة ومنها إدارة المخلفات والتحول الرقمي والمدن الذكية ومجالات التصنيع المختلفة، مشيرا إلى بحث الخطوات التنفيذية لتفعيل اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة وكبري الشركات الألمانية، والتي شهدها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أثناء انعقاد المنتدي العربى الألماني بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

وأوضح "التراس" أن زيارة وفد اتحاد الغرف التجارية الألمانية ، جاءت من أهمية مصر الحالية علي الساحة الدولية، مشبها وضع مصر وأهميتها بوضع ألمانيا لدي الاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة لوضع مصر بالنسبة للقارة الإفريقية، ومن ثم عندما يتلاقي البلدان مصر وألمانيا فإنك بذلك تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

تناولت المباحثات الإمكانيات التصنيعية بالهيئة وما تتمتع به الصناعة الألمانية من خبرات صناعية متطورة والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال نقل وجمع وإدارة منظومة المخلفات ومعدات النظافة الذكية وايضا التحول الرقمى، والرقمنة، والبرمجيات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، وصناعة مهمات السكك الحديدية، والجرارات ووسائل النقل صديقة البيئة، والسيارت الكهربائية، وتنقية وتحلية المياه، والصرف الصحى، والطلمبات ومجالات التصنيع المتعددة.

وأشار "التراس" إلى أنه تم الاتفاق على تحديد مجالات للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات ودراسة تحديد الاحتياجات، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية من الهيئة فى مجال التحول الرقمى والأنظمة الذكية وأوجه التصنيع والتدريب الفنى على ماكينات "السي إن سي" بالتعاون مع شركة "دي ام جي موري" الألمانية التى تقوم حاليا بتطوير وتحويل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع نحو الرقمنة الكاملة وفقا لأنظمة الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلى تدريجيا وعقد جلسات متخصصة مستقبلا لبحث أوجه التعاون ووضع آليات التنفيذ.

من جانبه، أشاد الدكتور "اريك شفايتزر" بالجهود العظيمة والقيادية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أدت إلي النهضة والتطور المصرى الحالى المستقر، مؤكدا النظرة الإيجابية التى يبديها الجانب الألمانى نحو مصر كفرصة يجب على البلدين استغلالها لتطوير الصناعة خاصة مع التنمية الحالية بمصر في مجالات الإستثمارات والتصنيع.

وأضاف أن السوق المصرى كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المؤشرات التى تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مع الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات التصنيعية.

كما أكد " شفايتزر " أن التعاون مع الهيئة يأتى فى إطار ما تمتلكه من إمكانيات ومقومات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من الجودة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين وزيادة الشركات الألمانية العاملة في مصر.

كما تتضمن الاجتماع توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة كارشر الألمانية المتخصصة في مجال معدات وماكينات النظافة الذكية , بهدف البدء في الخطوات التنفيذية لتأسيس مصنع للشركة الألمانية في مصر بالتعاون والإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع بما يلبي إحتياجات منظومة النظافة والمخلفات الحديثة المقرر تاسيسها فى مصر.