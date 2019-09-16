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ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:00 م
ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين الاجهاد فى العمل
كتبت هند عادل

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أظهرت دراسة جديدة أن وضع لوحات مناظر طبيعة في مكان العمل يخفف من توتر العاملين.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير آخر النتائج التي توصل إليها باحثون من جامعة جنوب أستراليا إلى أن هذا يمكن أن يكون خبراً ساراً للعاملين خاصة في المكاتب المغلقة ويقضون فيها وقت طويل.

وقام الباحثون بتتبع 91 شخصًا في مواقع عمل مختلفة  بدءًا من الحرم الجامعي وحتى المستشفيات المزدحمة، وقاسوا صحتهم النفسية قبل وبعد مشاهدة الصور الطبيعية والتي استمرت لمدة شهر، وكشفت النتيجة عن انخفاض مستويات الإجهاد بنسبة تصل إلى 40 %.

وقال الباحث الدكتور بريدجيت مينوزو: "النظر في هذه المشاهد يجدد العقول المتعبة".

والإجهاد من الأشياء الشائعة التى يصاب بها أغلبنا، بداية من التعامل مع الزحام المرورى إلى الانشغال فى العمل بشكل مبالغ فيه مع ضغوط الحياة اليومية الأخرى.

ويمكن أن يكون سبب إجهادك وتوترك في بعض الأحيان خارج عن إرادتك، لكن هذا لا يعنى أنه لا يمكنك التغلب على آثار الاجهاد.

والإجهاد يمكن أن يؤثر سلباً على صحتك، حيث يضعف انتباهك والذاكرة طويلة المدى وحتى حالتك النفسية، كما يؤدى الضغط إلى إضعاف مدى انتباهك والذاكرة طويلة المدى وحتى عواطفك، كما يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الأمعاء.

 

 


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اليوم السابع بلس

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