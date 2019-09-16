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ديلى ميل: عشاق السوشى معرضون لخطر الإصابة بعدوى مقاومة المضادات الحيوية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:00 م
ديلى ميل: عشاق السوشى معرضون لخطر الإصابة بعدوى مقاومة المضادات الحيوية السوشى
كتبت هند عادل

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حذر العلماء من أن عشاق "السوشي" قد يتعرضون لخطر الإصابة بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية بسبب الانتشار السريع للجراثيم الخارقة في البحر.

كما حذر العلماء من تناول الأسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا والتى تؤدى إلى إصابة الإنسان بالأمراض التى لا تستطيع أقوى الأدوية علاجها.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد مسئولو الصحة أن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) هي أكبر تهديد للطب الحديث، حيث تتعلم البكتيريا التكيف وتصبح مقاومة للأدوية عندما يتناول الناس جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية أو إذا تم إعطاؤها دون داعى.

وتكمن المشكلة في حقيقة أنه لم يتم تطوير مضادات حيوية جديدة منذ عقود.

ويموت ما يقرب من 700000 شخص سنويًا بسبب العدوى المقاومة للعقاقير  بما في ذلك السل  وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا في جميع أنحاء العالم.

وشدد الباحثون على أن عشاق السوشي أكثر عرضة للخطر لأن البكتيريا غير المعالجة تعيش في اللحوم النيئة.

و سبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من اتجاه العالم نحو حقبة ما بعد المضادات الحيوية، حيث أكدت أن الإصابات الشائعة  مثل الكلاميديا  ستصبح قاتلة دون حلول فورية للأزمة المتنامية.

وتشير التقديرات إلى أن الحشرات الخبيثة ستقتل 10 ملايين شخص كل عام بحلول عام 2050 .

 

 


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