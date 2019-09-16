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دورات وبرمجة وتكنولوجيا معلومات بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة القناة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:54 ص
دورات وبرمجة وتكنولوجيا معلومات بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة القناة جانب من الدورات
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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واصل اليوم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس،سلسلة دورات مختلفة لشهر سبتمبر،والتى تستمر لمدة خمسة أيام، تستمر حتى الخميس القادم، بواقع عشرين ساعة تدريبية.

وقال الدكتورمحمد شقيدف مدير مركز تنمية الموارد البشرية، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه خلال شهر سبتمبر، يتم تقديم الدورات الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومنها النشر العلمى الدولى- تنظيم المؤتمرات العلمية - دورة إعداد معلم جامعى- استراتيجيات التعلم الجامعى الحديثة- أخلاقيات البحث العلمى- التخطيط الاستراتيجى- الإدارة الجامعية - إدارة الفريق البحثى.

وأضاف الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، أن المركز يقدم دورة تكنولوجيا المعلومات والبرمجة للعاملين على مدى 21 يوم بواقع 105 ساعة تدريبية، وتستهدف العاملين بالإدارة المركزية، ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات، وتأتى الدورات التخصصية التدريبية المقدمة فى إطار حرص جامعة قناة السويس على الارتقاء بالعنصر البشرى، وتأكيد الدكتورطارق راشد رحمى على توافر كوادر بشرية مدربة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك الطلاب، وللعمل نحو جامعة ذكية بكامل قطاعاتها تتوجه للتحول الرقمى والميكنة، ومن خلال التواصل مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

 


الاسماعيليه

جامعه قناه السويس

مركز التنمية البشرية بجامعة القناة

دورات مختلفة

دورة اعداد معلم جامعى

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