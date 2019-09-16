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دراسة دنماركية: زيادة الوزن سبب ارتفاع خطر الإصابة بالسكرى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:00 م
دراسة دنماركية: زيادة الوزن سبب ارتفاع خطر الإصابة بالسكرى مرض السكرى - صورة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن السمنة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني  بمقدار 6 أضعاف تقريبًا ، مع زيادة المخاطر الوراثية ونمط الحياة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNewsToday"، فقد كانت هذه استنتاجات البحث الجديد الذي تم تقديمه في الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري في برشلونة ، أسبانيا (16-20 سبتمبر 2019) ، هذا العام من إعداد "هيرمينا جاكوبوفيتش" ، جامعة كوبنهاجن الدنمارك.

ويلعب الاستعداد الوراثي والسمنة ونمط الحياة دورًا مهمًا في تطوير مرض السكري من النوع الثاني.

ووفقًا للاتحاد الدولي للسكري ، كان حوالي 425 مليون شخص بالغ (20-79 عامًا) يعانون من مرض السكري في عام 2017 ؛ بحلول عام 2045 ، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 600 مليون.

ومن المهم فهم التفاعل بين الاستعداد الوراثي والسمنة ونمط الحياة غير المواتية في تطور مرض السكر.

وأضاف الباحثون أن تأثير السمنة على خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري هو أقوى من عوامل الخطر الأخرى ، مما يبرز أهمية إدارة الوزن في الوقاية من مرض السكر

 


اعراض السكرى

مرض السكرى

اعراض مرض السكر

السمنة

اضرار السمنة

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