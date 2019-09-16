خام برنت يسجل اليوم 71.95 دولار للبرميل و63.34 لغرب تكساس

كتبت – مروة الغول

قفزت أسعار النفط اليوم، نحو 15%، وذلك على أثر هجمات على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية والتى أدت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بشكل مؤقت بحوالى 5.7 مليون برميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 71.95 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع يصل إلى 19% كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15% لتسجل 63.34 دولار للبرميل.

وفي هذا الإطار ذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع حتى يتم معالجة الأعطال الناتجة عن الهجمات على منشآت النفط بالمملكة العربية السعودية .

وأضافت التقارير العالمية، أن المملكة العربية السعودية تمتلك مخزونا كبيرا في اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا والبحر الكاريبي، حيث إن تلك المخزونات من النفط السعودى ستحافظ على استقرار الأسعار حتى يتم الانتهاء من إصلاح الأعطال بمنشأتى النفط السعوديتين.