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حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:48 م
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان
كتب أسامة عبد الحميد

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زارت اللجنة النقابية للعاملين باللهيئه العامه للنظافه والتجميل بالجيزة، بالتنسيق مع صندوق مكافحه الإدمان وعلاج المخدرات بوزارة التضامن الاجتماعى، جراج وورش الهيئة، لنشر الوعى حول الأضرار الناجمة عن تناول وإدمان المخدرات، من خلال المرور والاتصال المباشر للعاملين بالجراج والورش، جاء ذلك تحت رعاية شفيق جلال رئيس هيئه نظافه وتجميل الجيزة ومختارابوالفتوح رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة و أميرة شافعى، مدير التوعية بصندوق مكافحه الإدمان.
 
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (1)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (1)

 

حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (2)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (2)

 

 

حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (3)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (3)

 

 

حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (4)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (4)

 

 

حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (5)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (5)

 

 

حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (6)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (6)

 

 

حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (7)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (7)

 

 

حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (8)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (8)

 

 

حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (9)
حملة توعية لعمال جراج وورش الهيئة العامة لنظافة الجيزة ضد مخاطر الإدمان (9)

 


حملة توعية

عمال

الهيئة العامة لنظافة الجيزة

مخاطر الإدمان

مشاركة

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