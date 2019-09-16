حملات مسائية مكبرة لإزالة إشغالات الطريق شرق الإسكندرية.. صور

الاسكندرية - جاكلين منير

شن حى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، حملة مسائية لرفع الإشغالات بنطاق شارع ملك حفنى بحرى بالمنتزه ثان، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتكثيف حملات التصدى لمخالفات إشغال الطريق بنطاق الحى.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية قامت بشن حملة برئاسة مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه ورئيس وحدة الإزالة، وتم إزالة الاشغالات المتواجدة بشارع ملك حفني بحرى.

كما تم خلال الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين التى تفترش حرم الطريق العام، وإزالة إشغالات المقاهى وتكسير الحواجز والكتل الخرسانية، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

من جهة أخرى تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة المعمورة الشاطئ بالتعاون مع وحدة شرطة المرافق بالمنتزه ثان، وذلك في ضوء التوجيهات بضرورة تكثيف حملات التصدى لمخالفات إشغال الطريق بنطاق الحى، حيث قامت إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة بشن حملة مكبرة، بالتعاون مع وحدة شرطة المرافق تحت قيادة الرائد خالد نجيب رئيس الوحدة بالمنتزه ثان، وتم إزالة الاشغالات المتواجدة بمنطقة المعمورة الشاطئ والتحفظ على عدد من المضبوطات.



ازالة اشغالات الطريق شرق الاسكندرية



ازالة اشغالات الطريق شرق الاسكندرية



ازالة اشغالات الطريق شرق الاسكندرية