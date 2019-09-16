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حبس نجل حارس عقار بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مهندس فى المعصرة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:38 م
حبس نجل حارس عقار بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مهندس فى المعصرة مشغولات ذهبية،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعصرة، بحبس نجل حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مهندس. 

تلقى نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا قسم شرطة المعصرة من"باسم .ع .ع" 63 سنة مهندس، باكتشافه كسر شباك المطبخ بالشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 3 خاتم ، حلق ، أنسيال، سلسلة ذهب صيني ، 2 حلق فضة ،ساعة حريمي فضي اللون ، 4 دلايات فضي ، مبلغ مالى 1000 جنيه ) من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بنافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى ان وراء ارتكابها "ع. م .ع " 20 سنة عاطل ومقيم  وادى حوف، دائرة القسم "نجل حارس العقار المقابل للعقار محل الواقعة".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر شباك المطبخ".

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل الجراج الخاص بالعقار سكنه "محل حراسة والده"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


المعصرة

حلوان

اساليب سرقة الشقق

سرقة الشقق فى حلوان

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