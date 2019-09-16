حبس مزور الشهادات التعليمية 4 أيام بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس صاحب مركز تعليمى غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على الطلاب وإيهامهم بالحصول على شهادات من المعهد، مقابل مبالغ مالية، وسماع شهادة الطلاب المجنى عليهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام "م.م"، صاحب معهد تعليمى، كائنة بشارع محمد نجيب بمنطقة المنتزة أول، بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" وحصوله على مبالغ مالية يتحصل عليها من الطلاب .

توصلت التحريات بتقدم 30 طالب ببلاغ ضد صاحب المعهد يتهمونه بالنصب عليهم بعد أن تحصل منهم على مبالغ مالية بعد دراستهم بالمعهد، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود شهادات فى التخصصات التى تم الالتحاق بها، رغم حصولهم على كارنيهات من المعهد تفيد دفعهم كافة المبالغ المالية.

بتقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر رقم 28820 لسنة 2019 جنح المنتزة أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.