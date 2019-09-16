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حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يوماً

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:16 م
حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يوماً كلابش - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة امن الدولة العليا، بحبس محمد حمدى، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.
 
وجهت النيابة إلى المتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


حبس متهم جديد

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

ترويج شائعات

نشر اخبار كاذبة

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