حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "حسام. م"، و"هادي.ع"، عاطلين، واعترفا المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بغرض ترويجها، والكسب غير المشروع منها، وأقروا بحوزتهم على "50 تذكرة هيروين، و35 قطعة حشيش".

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة، وبيعها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بقصد الكسب غير المشروع منها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.