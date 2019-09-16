حبس المتهم بسرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة عامين

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، بحبس متهم بسرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة، عامين.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الإعلامية بسمة وهبة، اتهمت فيه عامل يعمل "جناينى" لديها، باقتحام غرفتها، واختفاء قرط ذهبى مملوك لها يقدر ثمنه بـ 400 ألف جنيه، اتهمته بسرقته.

وبمواجهة المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه توجه لغرفة مقدمة البلاغ لتقديم كوب من الشاى لها، نظرًا لحبه الشديد لها لاعتياد عطفها عليه، وليس سرقتها كما ادعت، إلا أن التحريات أكدت كذب روايته، و صدر قرار النيابة بحبسه ومن ثم إحالته للمحكمة.