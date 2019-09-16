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حامد بن زايد ومكتوم بن محمد بن راشد يقدمان واجب العزاء لأسر الشهداء

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:21 م
حامد بن زايد ومكتوم بن محمد بن راشد يقدمان واجب العزاء لأسر الشهداء حامد بن زايد يقدم واجب العزاء لأسر الشهداء
وكالات

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قدم الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء لأسرة الشهيد الوكيل أول علي عبدالله الظنحاني الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب  خلال زيارته اليوم مجلس العزاء بمدينه دبا الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد،  داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي واجب العزاء في شهيدي الوطن صالح حسن صالح بن عمرو، وزايد مسلم سهيل العامري اللذين انتقلا إلى جوار ربهما أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب- خلال زيارته اليوم خيم العزاء بمنطقة بني ياس بأبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار والصالحين، ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدّم الشيخ مكتوم العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، وذلك خلال زيارة لخيم العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين.

وأعرب عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيدينسائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر وحسن العزاء - إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم يقدم واجب العزاء
 
حامد بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد علي الظنحاني
حامد بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد 

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الامارات

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