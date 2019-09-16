جريفيث: تبنى الحوثيين لهجوم "أرامكو" يبعد اليمن عن السلام

أ ش أ

قال المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إن تبنى الحوثيين الهجوم على منشأتى "أرامكو" يبعد اليمن عن السلام، واصفًا الهجوم بأنه "سيء بما فيه الكفاية".

وأضاف جريفيث - فى كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن اليمن، اليوم الاثنين، - أن السعودية وسيط لا غنى عنه لحل الأزمة فى اليمنية، لافتًا إلى أن الأوضاع فى جنوب البلاد تتسم بالهدوء النسبى.

وأوضح أن الهجمات على "أرامكو" والتى أدت إلى اضطرابات كبيرة فى الخام النفطى لها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة إلى العالم أجمع، محذرًا من خطورة تضييع المزيد من الوقت دون التوصل إلى حل سياسى فى اليمن، قائلًا: "علينا التصرف بشكل حاسم بشأن الحرب فى اليمن".