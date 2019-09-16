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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنتهى من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:30 م
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنتهى من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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أنهت  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وبدء العام الدراسي الجديد ، وفى ظل  استكمال مسيرة التحول الرقمي التى تركز عليها رؤية مصر 2030 انتهى  مركز تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي بالجامعة من تطوير نظام آمن يعتمد على تقنية البلوكتشين للتمكين من إجراء التعاملات بين العاملين في الجامعة  إلكترونيا وإلغاء المراسلات الإلكترونية وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ووجه الدكتور خالد الطوخي بتذليل كافة الاجراءات داخل الجامعة  وتوفير كافة سبل البحث العلمى والتدريبات العملية  بالكليات والتى تسهم فى رفع العملية التعليمية إلى أعلى مستوى ، وطالب عمداء الكليات بضرورة توفير كافة سبل نجاح العملية التعليمية للطلاب كما هو عند الجامعة خاصة الاهتمام بالجانب العملي والتدريب .

 

وأكد د. محمد العزازى رئيس الجامعة، أن الجامعة قد انتهت من  تسجيل الطلاب الجدد من خلال هذا النظام العالمى المعروف باسم "بانر"، وهو نظام عالمى تستخدمه 2500 جامعة من كبرى الجامعات فى مختلف أنحاء العالم  والذى يتميز بتكامله مع أنظمة كثيرة من برمجيات التعليم العالى مثل برامج الموارد البشرية والشئون المالية والتعلم الإلكترونى وإدارة الدرجات العلمية، وذلك بهدف الإرشاد الأكاديمى وحماية البيانات واستخراج التقارير.

 

كما أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء الجامعة إن كافة الكليات جاهزة بشكل كامل لاستقبال الطلاب وإن الجميع يعمل على قدم وساق مشيرة إلى أنها متواصلة بشكل مع كافة الكليات واطمئنت على جاهزية استقبال العام الدراسي الجديد .

 

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا انشئت سنة 1996 ومشهود لها دولية أنها صرح علمي متكامل تهتم بالجانبين العملي والنظري وتولي التدريب اهتمام كبير .

 

وتضم الجامعة كليات الطب البشرى ومستشفى جامعى على أعلى طراز علمي اضافة الى وجود دار اوبرا داخل الجامعة وايصا الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسية والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب الآلي والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة.

 


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الدراسة

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