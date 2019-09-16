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جامعة الدول العربية تبحث الاستعدادات لخطة "دبى عاصمة الإعلام العربى 2020"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:50 م
جامعة الدول العربية تبحث الاستعدادات لخطة "دبى عاصمة الإعلام العربى 2020" أبو الغيط
وكالات الأنباء

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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، منى غانم المرّى، المدير العام للمكتب الإعلامى لحكومة دبى رئيسة نادى دبى للصحافة، وذلك فى إطار زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى إلى القاهرة، لعقد مجموعة من اللقاءات المهمة فى إطار الإعداد لخطة دبى عاصمة للإعلام العربى 2020، واستعراض عدد من الموضوعات المعنية بمستقبل العمل الإعلامى العربى خلال المرحلة المقبلة حسبما نقلت "البيان الإماراتية".

وقدم الأمين العام التهنئة للوفد لاختيار دبى عاصمة للإعلام العربى للعام 2020، بفضل الإنجازات الكبيرة التى تمكنت من خلالها دولة الإمارات عموما، وإمارة دبى من إيجاد مكانة متميزة لها كمركز إعلامى رفيع، منوهاً بالنجاحات التى أسهمت بها دبى فى مجال دفع مسيرة تطوير الإعلام العربى فى المنطقة من خلال مشاريع ومبادرات مهمة فى مقدمتها "منتدى الإعلام العربى".

وتطرّق أحمد أبو الغيط إلى المسؤولية الكبيرة التى يحملها الإعلام الذى شدد على ضرورة اتباع مختلف وسائله لميثاق العمل الإعلامى العربى، وما نصّ عليه من قواعد وأسس تضمن للإعلام نزاهتها وتكفل له ألا يحيد عن رسالته التى يجب أن تتسم بالإيجابية فى كافة الأوقات، لكى يكون سبباً فى إشاعة الأمل والتفاؤل بين الناس، وعوناً لهم للتصدى لكل الصعوبات التى قد تواجههم، وأن يكون المرآة التى تعكس تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل وأن يساعد المجتمعات على الوقوف على حقائق الأمور بتفنيد الشائعات المغرضة، والتصدى للأخبار المضللة التى لا تسعى إلا للنيل من مستقبل المنطقة وتقويض طموحاتها وإجهاض جهودها التنموية.

وأشاد بالتطور الحاصل فى المشهد الإعلامى الخليجى عموماً وفى دولة الإمارات على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الإعلام الخليجى اليوم أصبح له شخصيته المتميزة وحضوره الواضح على الساحتين العربية والدولية، فى حين شدد أبو الغيط على أهمية التعليم فى تطوير أجيال قادرة على استيعاب الرسالة الإعلامية والتفاعل معها بصورة موضوعية بعيداً عن التحيّز أو التطرّف فى تبنّى وجهات نظر بعينها دون الاقتراب من باقى وجهات النظر، إذ يبقى الأمل فى أن يكون لدى شبابنا العربى قدر كافى من الوعى يمكّنهم من استيعاب التطورات المتلاحقة والمتغيرات السريعة المحيطة على الصعيدين الإقليمى والعالمى.

من جانبها، أكدت منى غانم المرّى أن اختيار دبى عاصمة للإعلام العربى من قبل وزراء الإعلام العرب فى اجتماعهم الأخير بمقر الجامعة،بمثابة تكريم نعتز به جميعا، وتتويج لرحلة محفوفة بالعمل الجاد والجهود المخلصة.

وتطرق اللقاء لمناقشة الملامح العريضة لخطة "دبى عاصمةً للإعلام العربى للعام 2020" وما تتضمنه من برامج وفعاليات وأنشطة إعلامية تحتفى بمسيرة الإعلام العربى وتسلط الضوء على أبرز محطاته، وتدعم القضايا العربية المُلحة وعلى رأسها "القضية الفلسطينية" إذ تشمل الخطة تخصيص جانب من الأنشطة والفعاليات للاحتفاء بالقدس كـ"عاصمة أبدية للإعلام العربى".

حضر اللقاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جمعة مبارك الجنيبى، سفير الإمارات لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذى لمؤسسة وطنى الإمارات، وأحمد الحمادى، المدير التنفيذى لقطاع النشر فى مؤسسة دبى للإعلام، وميثاء أبو حميد، مديرة نادى دبى للصحافة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة حصة لوتاه، وعدد من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية من بينهم: منى بوسمرة، رئيس التحرير المسئول لصحيفة "البيان"، وسامى الريامي، رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم"، وخديجة المرزوقي، رئيس تحرير "دبى بوست"، ورائد برقاوى، رئيس التحرير التنفيذى لصحيفة "الخليج"، وسارة الجرمن، مدير القنوات العامة فى قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبى للإعلام.

 

 


جامعه الدول العربيه

ابو الغيط

الامارات

وفد اعلامى اماراتى

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