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ثقافة دمياط تنظم فعاليات فى ذكرى تأسيس هيئة قصور الثقافة.. تعرف عليها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:12 م
ثقافة دمياط تنظم فعاليات فى ذكرى تأسيس هيئة قصور الثقافة.. تعرف عليها فعاليات
دمياط معتز الشربينى

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نظم فرع ثقافة دمياط عدة فعاليات فى ذكرى تأسيس هيئة قصور الثقافة تضمنت : فعاليات برنامج "يلا نغني"، التى تضمنت تقديم أطفال بيوت الزرقا والسرو وكفر البطيخ وقصر ثقافة كفر سعد ومكتبة الركابية مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية.

ونفذت مكتبة الروضة مجلة حائط استقبالاً للعام الجديد ببعض الوصايا لتحقيق النجاح، كما يستمر قصر ثقافة دمياط فى تقديم كورس تعلم اللغة الإنجليزية تديره أسماء عثمان، وعقدت مكتبات العبيدية وكفر المياسرة مسابقات عامة من كتاب "موسوعة الأوائل"، إضافة إلى قراءة قصص مع أطفال قصر ثقافة فارسكور ومناقشة لكتاب "التراث والتاريخ"، حيث تناول الكتاب مفهوم التراث الوطني وما يحمل معه من تاريخ الأجداد السابقين وذلك ببيت ثقافة السرو.

كما أقامت مكتبة كفر المنازلة حلقة نقاشية بعنوان "نحو ثقافة جماهيرية فاعلة" احتفالاً بذكرى تأسيس هيئة قصور الثقافة لتفعيل دور الثقافة مع الجماهير بصورة مباشرة وأكثر واقعية، ونظمت مكتبة الغوابين معرض فنى لأعمال الرواد المشاركين ببرامج الصيف منها رسومات عن أهم ملامح الوطن لبرنامج "يلا نرسم بلدنا"، وبعض العرائس المصنوعة يدوياً ضمن برنامج "قصة وقصقوصة وعروسة" مع تقديم عدد من شهادات التقدير على الرواد المشاركين بأعمالهم الفنية.

عقد بيت ثقافة الزرقا بالتعاون مع مركز التأهيل الاجتماعي محاضرة بعنوان "ذوي القدرات الخاصة والتشريعات المكتسبة"، تناولت أهمية تلك التشريعات للحفاظ على حقوق ذوى القدرات فى التعليم والصحة والعمل، وأكد أن حماية هذه الحقوق تساعد على تفادى الحساسية النفسية التي تنتاب ذوى القدرات الخاصة بسبب ما يصادفوه نتيجة التعامل غير السوي من بعض الأفراد قليلي الفهم والإدراك لحالاتهم المختلفة عنهم .

 

 


ثقافة دمياط

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