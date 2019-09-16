توماس كوك: مصر تقود حملتها الترويجية للسياحة بإحترافية.. ومؤشرات الموسم الشتوى جيدة

كتبت آمال رسلان

أعرب حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ووكيل توماس كوك فى مصر عن تفاؤله بما ينتظر القطاع السياحى من طفرة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل النجاحات المتلاحقة التى يحققها القطاع والشهادات الدولية بتعافيه، والتى كان آخرها حصول الفيلم الترويجي لحملة People to People التى أطلقتها وزارة السياحة، على المرتبة الأولي لأحسن فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط من منظمه السياحة العالمية.

ووصف الشاعر فى تصريحات خاصة لليوم السابع الجائزة التى حصل عليها الفيلم بـ"العظيمة"، وتؤكد أن الحملة الترويجية لمصر بدأت بداية صحيحة، حيث كان هناك احترافية فى اختيار موضوع الحملة وتصميمها، معربا عن تفاؤله بنتائجها لو تم العمل عليها بشكل جيد ومكثف، خصوصا فى السوق الأوروبى، قائلا "سيكون لها عائد جيد جدا"

وأوضح الشاعر أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كان واضحا جدا فى كل مكونات الحملة الترويجية، الأمر الذى أحدث فرقا كبيرا عن السنوات الماضية، وأظهر مصر حديثة متطورة ومواكبة للعصر، كذلك الاستعانة بمتخصصين فى هذه المجالات يُحسب لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أنها تعمل بطريقة حديثة ونشكرها على الفكرة والحملة نفسها.

وأكد الشاعر أن دور القطاع الخاص كان حاضرا فى جميع مراحل التجهيز للحملة، حيث تم عقد إجتماعات متعددة مع وزيرة السياحة للتشاور حول الحملة الترويجية، كذلك كان هناك اجتماعات متعددة للشركة التى أنتجت الفيلم مع ممثلى القطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية، والجميع شارك بالأفكار التى تم الاستعانة بها فى الفيديو، قائلا: "الدكتورة رانيا المشاط كانت حريصة جدا على الاستماع لأراء أكبر قدر ممكن من المختصين فى قطاع السياحة وإشراك القطاع الخاص".

وتوقع ردود فعل إيجابية وقوية، قائلا: "مؤشرات الحجز تشير إلى أن الموسم الشتوى جيد جدا، وإذا تم التكثيف الترويجى من خلال الحملة سنحقق أعداد غير مسبوقة".

وعن خريطة الأسواق التى يجب التركيز عليها، قال الشاعر "الأهم الأسواق الكبيرة والتى لديها خبرة مع المقصد السياحى المصرى مثل السوق الألمانى والانجليزى، بعدها الأسواق التانية فى أوروبا مثل الكتلة الشرقية كلها مهمة جدا مثل بولندا والتشيك واسلوفاكيا"، مؤكدا أن هذه الدول سيكون رد الفعل معها سريع جدا وهذا ما تحتاجة مصر الأن، وبالإضافة إلى أوروبا يمكن العمل على الأسواق الجديدة.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت الشهر الماضى حملة People to People في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.