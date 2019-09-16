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تنفيذ قرار غلق وتشميع لمستشفى شهير بدمياط

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:36 م
تنفيذ قرار غلق وتشميع لمستشفى شهير بدمياط الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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نفذت مديرية الشؤون الصحية بدمياط ، قرار إغلاق وتشميع، صادر منذ 22 يوليو الماضى ضد مستشفى شهير بمدينة فارسكور، بالتعاون مع أجهزة الأمن. 

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه جرى تشميع أبواب المستشفى بالشمع الأحمر وكذلك أبواب أقسام العمليات، نظرًا لمخالفاتها الاشتراطات القانونية، لافتا إلى إثبات ذلك بمحضر شرطة. 
 
ورفض طلحة إعادة المستشفى للعمل، إلا بعد التأكد من إزالة جميع المخالفات وأخذ التعهد على القائمين عليها بعدم تكرارها، مشيرا إلى حرص مديرية الشؤون الصحية بدمياط على ضمان تقديم القطاع الخاص خدمة صحية آمنة، والتأكيد على هيبة الدولة وانضباط المنشآت الصحية بالمحافظة. 
 
يذكر أن حالة من الغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعى عقب إصابة 4 أشخاص إثر سقوط أسانسير المستشفى بهم الأسبوع الماضى، وعدم اتخاذ آى إجراء ضد إدارة المستشفى وخاصة وأنها تعمل بالمخالفة لصدور قرار بغلقها منذ أكثر من شهرين ولم يتم تنفيذه. 
 
 
 
 

 


محافظة دمياط

صحه دمياط

دمياط

فارسكور

مستشفى

محمود طلحه

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