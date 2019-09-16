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بداية الأسبوع الثانى من الدراسة..

تنظيم مجموعات تقوية بالمدارس لمواجة ظاهرة الدروس الخصوصية ببورسعيد

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:00 ص
تنظيم مجموعات تقوية بالمدارس لمواجة ظاهرة الدروس الخصوصية ببورسعيد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد لــ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد غلق سناتر الدروس الخصوصية وتنظيم مجموعات تقوية للطلاب الضعاف بالمدارس مع بداية الأسبوع الثانى من الدراسة.

وأوضح أن هناك تنظيم لقاءات مع طلبة المرحلة الإعدادية والثانونية وأولياء أمورهم لمزيد من التوعية بأهمية دور المدرسة فى بناء الشخصية المصرية وتنمية المواهب والقدرات وتوضيح مدى خطورة الدروس الخصوصية على شخصية الطالب وسلوكياته ومدى تأثيرها على دخل الفرد والإقتصاد القومى.

وأكد  "باهى" أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل منظومة النظام الجديد للتعليم بالكامل فى مدارس الثانوى العام وعددها 22 مدرسة وإجراء الإختبارات الإلكترونية عدا مدرستين لم يتم تحديد موقفهما من قبل الوزارة كباقى المحافظات وهما " مدرسة النور للمكفوفيين وليسيه الحرية التابعة للمعاهد القومية.

 وتابع أنه جارى تدريب طلاب الصف الأول الثانوى الجدد على كيفية عمل المنظومة وإستخدام التابلت وبنك المعرفة.


وكيل تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد

بورسعيد

الدروس الخصوصيه

سناتر الدروس الخصوصية

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