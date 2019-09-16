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تناول الحامل لـ"الباراسيتامول" قد يصيب طفلك بفرط الحركة ونقص الانتباه

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:30 م
تناول الحامل لـ"الباراسيتامول" قد يصيب طفلك بفرط الحركة ونقص الانتباه الحمل
كتبت هند عادل

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كشفت دراسة بحثية جديدة أن النساء الحوامل اللواتي يتناولن الباراسيتامول يمكن أن يعرض الآجنة للمخاطر وإنجاب طفل يعاني من مشاكل سلوكية بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه . 

 حيث أظهرت دراسة من جامعة بريستول أن النساء اللائي يتناولن الباراسيتامول أثناء الحمل يخاطرن بإنجاب أطفال يعانون من مشاكل سلوكية ويعانون مفرطات النشاط ويواجهن مشكلات عاطفية.

الباراسيتامول هو أكثر مسكنات الألم شيوعًا في العالم وهو الوحيد الذي يعتبر آمنًا أثناء الحمل، لكن هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث تشير إلى أنه يمكن أن يضر بنمو الأطفال في الرحم، مع الدراسات التي تربطه بالربو والعقم والتوحد.

في أحدث الأبحاث التي أجرتها جامعة بريستول ، فحص العلماء بيانات من 14000 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 11 سنة، أظهرت دراسة أن الباراسيتامول الذي كان يعتقد في السابق أنه آمن أثناء الحمل قد يسبب مشاكل سلوكية عند الأطفال حديثي الولادة.

ووجدت الدراسة العلاقة السببية  بين تناول الباراسيتامول والقضايا السلوكية لدى الأطفال بما في ذلك فرط النشاط واضطراب نقص الانتباه، وكانت التأثيرات أقوى عندما كان الأطفال في عمر ثلاث سنوات، ولكنها تراجعت عندما أنهى الصغار المرحلة الابتدائية.

أفادت مجلة علم الأوبئة في طب الأطفال والفترة المحيطة بالولادة أن الأولاد كانوا أكثر عرضة من الفتيات للآثار السلوكية المحتملة للدواء، حثت الدراسة تحذيرات جديدة للحوامل على استخدام أقل جرعة ممكنة من الباراسيتامول لأقصر وقت، وفي ضوء الدراسة الجديدة  ينصح بعض الأطباء الآن بتجنب النساء الحوامل الدواء أو تناول جرعة منخفضة قدر الإمكان


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