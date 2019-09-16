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تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:00 ص
تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ مجلس النواب - أرشيفية
كتب أمين صالح

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حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ عدد أعضاء المجلس بــ240 عضوًا يتم انتخاب 160 عضوًا (ثلثى الأعضاء) وتعيين 80 عضوًا (ثلث الأعضاء)، وفيما يلى 6 معلومات هامة عن مشروع قانون مجلس الشيوخ:
 

1- عدد أعضاء المجلس 240 عضوًا يتم انتخاب 80 عضوًا بنظام الانتخاب الفردى و80 عضوًا بنظام القوائم.

 
2- بالنسبة لنظام الانتخاب بالقوائم يتم تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر دائرتين كبيرتين كل منهما 28 عضوًا، شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين كل منهما 12 عضوًا شرق وغرب.
 

3- تضم الدائرة الأولى «شمال» محافظات: (القاهرة- القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ).

 
4- تضم الدائرة الثانية «جنوب» محافظات: (الجيزة الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط -  الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر).
 

5- تضم الدائرة الثالثة «شرق» محافظات: (الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء وجنوب سيناء).

 
6- تضم الدائرة الرابعة «غرب» محافظات: (الإسكندرية - البحيرة - مرسى مطروح).
 

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