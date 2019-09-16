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تعيين عمداء جدد بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية وقناة السويس

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:00 م
تعيين عمداء جدد بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية وقناة السويس وزارة التعليم العالى
كتب أسامة عبد الحميد

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أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية وقناة السويس وهم الدكتور محمد رجاء محمد السطوحى محمد - عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتورة سلوى رشاد، أمين محمد سليم، عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة أمانى عبد الحميد محمود إسماعيل، عميدًا لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل عبد الهادى عبد الرحمن إبراهيم- عميدًا لكلية العلوم جامعة المنوفية، والدكتورة داليا منصور حامد أحمد منصور- عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس.

 


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