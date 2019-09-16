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تعميم التجربة البريطانية في مجال الشركات الناشئة في الرقمنة فى الجزائر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:48 م
تعميم التجربة البريطانية في مجال الشركات الناشئة في الرقمنة فى الجزائر وزير التجارة الجزائرى سعيد جلاب ووزير الدولة البريطاني للتجارة الخارجية
وكالات

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استقبل وزير التجارة الجزائرى سعيد جلاب ، وزير الدولة البريطاني للتجارة الخارجية كونور بارنس بمقر وزارة التجارة الجزائرى، اليوم الإثنين .

وأفاد بيان لوزارة التجارة الجزائرى، أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات حول العلاقات التجارية البينية.

وتطرق الطرفان للعلاقات الثنائية، وبحث سبل التعاون الاقتصادي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، وأضاف البيان أن وزير التجارة أعرب عن ترحيبه بالشركات البريطانية بالجزائر للإستثمار في جميع الميادين.

كما دعا الوزير الشريك البريطاني للمساهمة في رفع حصة الصادرات خارج المحروقات، والإستفادة من الخبرة البريطانية في التصدي، وأضاف جلاب، أنه سيتم فتح المزيد من الشراكات لدعم النمو الإقتصادي لضبط توازنات الإقتصاد الوطني.

من جهته كاتب الدولة البريطاني، أكد أن المملكة المتحدة تسعى لتوسيع العلاقات الاقتصادية ودعم التعاون والشراكة، كما أن شركات بلاده تهتم بولوج السوق الجزائرية، ورغبة رجال الأعمال البريطانيين في الاستثمار في الجزائر، وأشار إلى ضرورة إستغلال الإرادة السياسية للجزائر الداعمة للمستثمرين البريطانيين، خاصة بعد رفع القيود التي فرضتها القاعدة 51/49.

كما نوّه كاتب الدولة البريطاني بالإمكانيات الكبيرة التي يحوزها البلدان لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والفرص المتاحة أمام الشركات الجزائرية والبريطانية لخلق شراكات واعدة في عدة مجالات خاصة وأن المملكة المتحدة تملك برنامج لترقية الاستثمارات في الجزائر.

واتفق الطرفان على تعميم التجربة البريطانية في مجال الشركات الناشئة في مجال الرقمنة والمعروفة باسم start up في الجزائر لإدماجهم في التنمية الاقتصادية.

 


وزير التجارة الجزائرى

الدولة البريطاني للتجارة الخارجية

كونور بارنس

العلاقات التجارية

الجزائر

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