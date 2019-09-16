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تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:30 ص
تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية عن تشغيل 15 أتوبيسًا كهربائيًا، والذى يتميز بأنه مكيف ومزود بـ6 كاميرات داخلية، ويعمل بـ2 محرك قدرة كل منهما 150 كيلو وات، ويتم الشحن بواسطة شاحن خاص قدرة 80 كليو وات حوالي من 4 :6 ساعات ومزود بخاصية التتبع ، كما أنه مجهز لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
×× وفى السطور التالية نرصد خطوط سير "أتوبيس الكهرباء" وتعريفته:
 

1- خط 25  بمنطقة شرق، ويبدأ من بحري و ينتهى أمام  مستشفى الصدر بالملاحة.

 
2- خط 25 يمر بكلا من: (بحري - الشاطبي - سيدي جابر - ستانلي - ميامي - شارع 45 - الملاحة - مستشفى الصدر)، والعكس في اتجاه العودة
 

3- تعريفة خط 25 كالتالى: من بحري إلى مستشفى الصدر  8 جنيهات، ومن بحري إلى  سوتر 3 جنيهات، من بحري إلى  سيدي جابر 5 جنيهات، ومن بحري إلى بعد سيدي جابر 8 جنيهات، ومن سيدي جابر إلى الملاحة 5 جنيهات، من شارع 45 إلى مستشفى الصدر 3 جينهات، ومن مستشفى الصدر إلى سيدي جابر 5 جنيهات، ومن مستشفى الصدر إلى شارع 45  ثلاث جنيهات، ومن المنشية إلى بحري 3 جنيهات.

 
4- خط 5 بمحرم بك يبدأ من محطة الرمل وينتهى  بالهانوفيل فى العجمى
 

5- خط 5 يشمل محطات: (الرمل - سوتر - قناة السويس - الموقف - دولي - وادي القمر - الدخيلة - البيطاش – الهانوفيل) وعكس الاتجاه في العودة

 
6- تعريفة خط 5  من البداية للنهاية 8 جنيهات، ومن محطة الرمل إلى البيطاش 5 جنيهات، ومن محطة الرمل إلى موقف 3 جنيهات.
 

الاسكندرية

الاتوبيس الكهربائى

وسائل مواصلات الاسكندرية

محافظه الاسكندريه

اليوم السابع بلس

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