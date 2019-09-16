تضامن البحر الأحمر : تشغيل ورش مركز التكوين المهنى بالشلاتين قريبا

البحر الأحمر - عماد عرفة

اجتمع الأحمدى محمد الوكيل، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، اليوم الأثنين، مع مدير فرع شركة المقاولون العرب بالمحافظة، وذلك لمناقشة برتوكول التعاون بين الشركة والمديرية لتشغيل ورش مركز التكوين المهنى بالشلاتين قريبا.

حضر الاجتماع كلاً من ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، والمهندس شريف حمدى الشهابى، مدير المعهد التكنولوجى لهندسة التشييد والإدارة بشركة المقاولون العرب، وذلك فى اطار توجيهات محافظ البحر الأحمر بتشغيل ورش مرمز التكوين المهنى لصالح أعمال التنمية والتدريب لأهالى المنطقة.

وقامت لجنة مشتركة من المديرية والمقاولون العرب شارك فيها المهندس شريف حمدي، مدير المعهد التكنولوجى لهندسة التشييد والإدارة بشركة المقاولون العرب، مدير إدارة الأسر المنتجة بالمديرية، لمعاينة المركز، وعقد اجتماع مع مسئولى المركز وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والقيادات التنفيذية ومشايخ القبائل للوقوف على امكانيات المركز ووضع التصور النهائى للخطة التدريبية والإنتاجية للمركز.