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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:53 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 749.104 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 178.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 38.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 55.84%، والعرب على 5.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 879 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 109.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14970 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2164 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18157 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5559 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1467 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 99 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 

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