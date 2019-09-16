تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.73% خاسراً 11.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1524.33 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 48.83% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.70%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.25% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.88%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.69% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.85%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%.