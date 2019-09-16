تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع الشمالى، أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 25 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حلويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.