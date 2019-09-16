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تحصين 43 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بالمنيا والدقهلية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:27 م
تحصين 43 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بالمنيا والدقهلية تحصين مواشى - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية عن تحصين 17 ألف رأس ماشية من الماعز والأغنام ضمن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة على مستوى جميع وحدات ومراكز المحافظة المختلفة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في تصريح خاص لليوم السابع بأنه لاتوجد أي حالات اشتباه إصابة حتى الآن، لافتا إلى استمرار الحملات وقوافل التحصين والعلاج المجانى في مختلف الإدارات البيطرية؛ للتأكد من تحصين جميع رؤوس الثروة الحيوانية بصفة دورية؛ للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة.

وأشار إلى قيام اللجان البيطرية بمتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، بالإضافة إلى عقد ندوات التوعية من قبل لجان الإرشاد لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

يذكر أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة قد بدأت في 7 سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار شهر حتى 7 أكتوبر المقبل.

وفى المنيا، قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، انه تم تحصين 26 ألف رأس من الأغنام والماعز، وذلك ضمن حصاد الأسبوع الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة .

وأضاف "عثمان" أن الحملة يتم تنفيذها من خلال 104 لجنة تجوب كافة قرى المحافظة، لافتاً إلى أن الحملة بدأت أعمالها السبت الماضي وتستمر على مدار شهر كامل بجميع الوحدات البيطرية بالمراكز التسعة.

وناشد المزارعين سرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

 


الدقهلية

البيطرية

طاعون المجترات الصغيرة

تحصين الماشية

الثروة الحيوانية

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