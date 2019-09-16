تحرير 67 محضر ومخالفة فى حملة تموينية بمركز الداخلة

نفذت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد حملة تموينية بالتعاون مع مباحث تموين الوادي الجديد وقوة من المباحث بمركز شرطة الداخله، بناءا على توجيهات اللواء محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابه على كافة الانشطه التجاريه بمركز الداخلة والمخابز البلدية ومحطات المواد البتروليه للوقوف على مدي التزام أصحاب الأنشطة للقوانين والقرارات التموينيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 67 مخالفه تموينيه متنوعه منهم 5 مخالفات خبز ناقص الوزن وتحررت محاضر بها وتم الانتهاء من كافة الاجراءات القانونيه في ساعته وتاريخه والعرض على النيابه العامه .