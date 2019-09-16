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تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:54 م
تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 8 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

 ضمت القضية  كل من المتهمين: سليم عبد العزيز، وناصر عبد الله ، وأنس ابراهيم ، وأحمد إبراهيم، وعبد المنعم جنيدى، ومصطفى الهربيطى، وفتحى مرشدى، وعلاء السيد عطيى.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


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نشر أخبار كاذبة

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