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تجديد حبس 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا شقة فى مصر القديمة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:36 ص
تجديد حبس 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا شقة فى مصر القديمة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية، وهواتف محمولة من أحد المساكن، عن طريق انتحال صفة رجال شرطة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة،  بلاغا من 3 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بأنهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم فوجئوا بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشهم والاستيلاء منهم على (مبلغ 3000 ريال سعودى- مبلغ 10 آلاف جنيه- 4هواتف محمولة) ولاذوا بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (امرأتان بالاشتراك مع 3 عاطلين سبق اتهام أحدهم فى قضية "مخدرات".
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت المرأتان بأنهما نظرًا لتعرفهما السابق بالمجنى عليهم وعلمهما باحتفاظهم بمبالغ مالية بمسكنهم، خططوا لسرقتهم بالاشتراك مع باقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامتا بتسهيل دخول المتهمين، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 
بإرشادهم تم ضبط (مبلغ 1500 ريال سعودى، و 2000 جنيه مصرى، هاتف محمول) بمسكنهم، وأقروا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب.
 
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين المضبوطين، واتهموهم والهارب، بارتكاب الواقعة جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

مصر القديمة

محكمه جنوب القاهره

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