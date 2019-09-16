تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 12 ألف قرص أدوية مهربة فى بولاق أبو العلا

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما 12 ألف قرص أدوية مستوردة مهربة جمركيا داخل صيدلية بدائرة القسم.

تمكن ضباط مباحث بولاق من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبحوزتهما (1854 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 11905 أقراص وأمبول أدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر– 3 هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.