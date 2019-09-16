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تجديد حبس تشكيل عصابى متخصص فى تزوير الأختام 15 يومًا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:36 م
تجديد حبس تشكيل عصابى متخصص فى تزوير الأختام 15 يومًا تزوير مستندات - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تكوين تشكيل عصابى لتزوير الأختام الحكومية، المحررات الرسمية، وانتحال صفة موظف بإحدى الجهات القضائية.

وذكرت التحريات الأمنية الأولية لأحد المتهمين، أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وقام بتزوير إثبات شخصية "كارنيه" منسوب صدوره لذات الجهة، لجهة قضائية، وأنه كون تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع آخر صاحب مطبعة تخصص نشاطه الإجرامى فى إصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته " الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبورـ هيئة المجتمعات العمرانية "، وأكلاشيهات منسوب صدورهم لذات الجهة، ومجموعة من الملفات والعقود خاصة بإنهاء إجراءات تراخيص بناء والتصالح فى مخالفات المبانى منسوب صدورهم لجهاز مدينة العبور، وأختام ذات يد بلاستيكية، وإيصال منسوب صدورهم لإحدى الهيئات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و14 شهادة سداد تأمينات خاصة بأعمال المقاولات منسوب صدورها لذات الجهة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وجهاز لاب توب يحوى صور لعدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وكذا نماذج لعملات نقدية أجنبية، وجهاز طابعة وماسح ضوئى، ووحدة كمبيوتر " كيسة "، وماكينة قطع وتغليف الكارنيهات، وماكينة طباعة "تستخدم فى إصطناع وتزوير أختام شعار الجمهورية والكارنيهات، ومبلغ مالى، وطبنجة صوت و 39 طلقة، ومجموعة كابلات موصلة بشاشة كمبيوتر مزودة بكروت شاشة تُستخدم فى تداول عملات نقدية إفتراضية إلكترونية "بت كوين".


تزوير الاختام

الشئون المالية

التحقيق مع عصابة

عصابة تزوير الأختام

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