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تجديد حبس المتهم بقتل عاطل وابنته انتقاما منه فى حلوان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:14 م
تجديد حبس المتهم بقتل عاطل وابنته انتقاما منه فى حلوان جثة -أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس المتهم بقتل عاطل وابنته 15 يوما  على ذمة التحقيقات. 
 
تلقى قسم شرطة حلوان، العثور على جثة شخص بائع فاكهة "مسجل جنائى" سرقة بالإكراه وسبق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرها قضية خطف)، وعثر بجواره على جثة ابنته عمرها 9 سنوات، داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه مشهور بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالمنطقة محل سكنه، ووجود خلافات بينه وبين أحد جيرانه (شخص بالمعاش - مقيم بذات العنوان) وسابقة قيام المجنى عليه بمساعدة أشقائه بإجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.
 
وعلى الفور أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، وقرر بقيام المجنى عليه بابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية بدون وجه حق، وبتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه لمسكنه وطلب منه مبلغ مالى بدعوى شراء بعض المستلزمات الأمر الذى أثار حفيظته، فتوجه للشقة سكن المجنى عليه وتعدى عليه بالضرب بقطعتين من الحديد "ماسورتين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، ولدى استغاثة ابنته عاجلها بالضرب على رأسها باستخدام الماسورتين مما أدى إلى وفاتها، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حلوان

نيابة حلوان

قسم حلوان

عاطل يقتل مسجل وابنته فى حلوان

مقتل عاطل

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