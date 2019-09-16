بوتين :يجب سحب القوات الأجنبية من سوريا فى نهاية المطاف بعد تحقيق السلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية من سوريا في نهاية المطاف بعد إقرار السلام في البلاد.
وأضاف، بعد محادثات مع نظيريه التركي والإيراني في أنقرة، إن نشر قوات أمريكية في سوريا غير شرعي من وجهة نظره.
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية من سوريا في نهاية المطاف بعد إقرار السلام في البلاد.
وأضاف، بعد محادثات مع نظيريه التركي والإيراني في أنقرة، إن نشر قوات أمريكية في سوريا غير شرعي من وجهة نظره.
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