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بوتين :يجب سحب القوات الأجنبية من سوريا فى نهاية المطاف بعد تحقيق السلام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:25 م
بوتين :يجب سحب القوات الأجنبية من سوريا فى نهاية المطاف بعد تحقيق السلام بوتين
رويترز

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 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية من سوريا في نهاية المطاف بعد إقرار السلام في البلاد.

وأضاف، بعد محادثات مع نظيريه التركي والإيراني في أنقرة، إن نشر قوات أمريكية في سوريا غير شرعي من وجهة نظره.

 


فلاديمير بوتين

سوريا

ايران

تركيا

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