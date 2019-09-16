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بماء زمزم أمير مكة المكرمة يغسل الكعبة المشرفة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:44 ص
بماء زمزم أمير مكة المكرمة يغسل الكعبة المشرفة أمير مكة المشرفة يستعد لدخول الكعبة
محمد عبد المجيد

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قام الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين ، بغسل الكعبة المشرفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
 
أمير مكة المشرفة يستعد لدخول الكعبة
أمير مكة المشرفة يستعد لدخول الكعبة
 
و وفقا لوكالة الانباء السعودية، كان فى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة لدى وصوله المسجد الحرام، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفور وصوله قام ومرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد.
 
أمير مكة المكرمة و الرئيس العام لشئون المسجد الحرام
أمير مكة المكرمة و الرئيس العام لشئون المسجد الحرام
 
عقب ذلك، طاف أمير منطقة مكة المكرمة بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتى الطواف وشارك فى غسل الكعبة المشرفة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسى الإسلامى المعتمدين لدى المملكة، ورؤساء الدوائر الحكومية وجمع من المواطنين.
 
أمير مكة يطوف قبل دخول الكعبة المشرفة
أمير مكة يطوف قبل دخول الكعبة المشرفة
 
وبعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة، تسلم هدية تذكارية من الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى بهذه المناسبة.
 
 

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