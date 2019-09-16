برنامج إلكترونى بالفتوى والتشريع للاطلاع على فتاوى عمومية مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

أطلق مركز معلومات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى سابقة الأولى من نوعها على المستوى الرسمى، برنامجا إلكترونيا يعمل على أجهزة الحاسب الآلى، ليتيح لقضاة مجلس الدولة البحث والاطلاع على جميع الفتاوى التى أصدرتها الجمعية العمومية منذ عام 1948 ، وحتى أخر جلساتها، فضلًا عن إعداد تطبيق يعمل على أجهزة المحمول لتسهيل عملية البحث.

ويتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج و التطبيق بصفة دورية، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة إلى الجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأى، أو النزاعات التى عرضت عليها.

يأتى ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم فى أداء رسالتهم السامية، وهو الأمر الذى يساهم فى سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم .

تم إسناد هذا الشأن، إلى المستشار أمير يعقوب مكسي نائب رئيس مجلس الدولة، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها.