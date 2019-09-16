سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بدء الصمت الانتخابى فى إسرائيل استعداداً لانتخابات الكنيست

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:08 ص
بدء الصمت الانتخابى فى إسرائيل استعداداً لانتخابات الكنيست دعاية انتخابية فى اسرائيل
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل دخلت اليوم الإثنين فى مرحلة الصمت الانتخابى ، وفيها تحظر الدعاية الانتخابية بجميع أشكالها ، وفى حال خرق أى من الأحزاب هذا الصمت فإنه يتم تغريمه مادياً.

وستشهد إسرائيل غداً الثلاثاء انتخابات الكنيست لتحديد الحزب الذى سيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، حيث يتنافس فيها حزبى الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب"أزرق- ابيض" بزعامة بانى جنتس رئيس الأركان الأسبق.

وكشف آخر استطلاع للرأى أجرى قبل الصمت الانتخابى عن تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على حزب "أزرق- أبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بانى جانتس.

وبحسب الاستطلاع الذى نشرت نتائجه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حصول حزب الليكود على 33 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب "جانتس" المعروف إعلامياً بحزب "الجنرالات"، وحصول القائمة العربية المشتركة على 11 مقعداً وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة افيجدور ليبرمان على 9 مقاعد.


اسرائيل

تل ابيب

الليكود

الصمت الانتخابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحافة الإسرائيلية اليوم.. كاريكاتير إسرائيلى ساخر: جرائم فساد نتنياهو أكثر خطرًا من صواريخ المقاومة.. والليكود سيحصل على 33 مقعدًا.. ورئيس الوزراء يلجأ لرئيس الأمريكى لكسب أصوات الناخبين فى الانتخابات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:00 م

كاريكاتير الصحف الإماراتية.. تضارب تسويق شعبية حزب الله و الليكود

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:45 ص

آخر استطلاع للرأى: "الليكود" سيحصل على 33 مقعدًا وسيشكل الحكومة

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:16 م

الصحافة الإسرائيلية اليوم.. نتنياهو ينفى زرع إسرائيل أجهزة تنصت للتجسس على البيت الأبيض.. استطلاع رأى: الليكود سيحصل على 36 مقعداً.. رئيس الوزراء الإسرائيلى: العلاقات مع روسيا حالت دون احتكاكات عسكرية فى سوريا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

لو أم لأول مرة.. اعرفى التغذية الجيدة لطفلك

لو أم لأول مرة.. اعرفى التغذية الجيدة لطفلك

بخطوات بسيطة.. نصائح لتنظيف الحقيبة المدرسية القديمة

بخطوات بسيطة.. نصائح لتنظيف الحقيبة المدرسية القديمة

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة