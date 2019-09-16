بدء الصمت الانتخابى فى إسرائيل استعداداً لانتخابات الكنيست

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل دخلت اليوم الإثنين فى مرحلة الصمت الانتخابى ، وفيها تحظر الدعاية الانتخابية بجميع أشكالها ، وفى حال خرق أى من الأحزاب هذا الصمت فإنه يتم تغريمه مادياً.

وستشهد إسرائيل غداً الثلاثاء انتخابات الكنيست لتحديد الحزب الذى سيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، حيث يتنافس فيها حزبى الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب"أزرق- ابيض" بزعامة بانى جنتس رئيس الأركان الأسبق.

وكشف آخر استطلاع للرأى أجرى قبل الصمت الانتخابى عن تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على حزب "أزرق- أبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بانى جانتس.

وبحسب الاستطلاع الذى نشرت نتائجه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حصول حزب الليكود على 33 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب "جانتس" المعروف إعلامياً بحزب "الجنرالات"، وحصول القائمة العربية المشتركة على 11 مقعداً وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة افيجدور ليبرمان على 9 مقاعد.