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بدء أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته الـ63 بمشاركة مصر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:10 ص
بدء أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته الـ63 بمشاركة مصر جانب من إجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

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بدأت أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته الـ63، وذلك بمقر الوكالة فى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد مصرى رفيع المستوى.
 
شارك فى افتتاح المؤتمر، وزراء وقيادات حكومية رفيعة المستوى، ورؤساء هيئات الطاقة الذرية فى 171 دولة من الدول الأعضاء بالوكالة، والمدير العام المؤقت كيرونيل فيروتا.
 
بدأت أعمال المؤتمر، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح المدير العام السابق يوكيا أمانو، الذى تُوفى فى يوليو الماضى، مع تقديم العزاء إلى الشعب اليابانى فى وفاته.
 
واستعرض المؤتمر، دور الوكالة فى تعزيز الأمان والسلامة النووية وزيادة الاستخدامات السلمية لها، إضافة إلى جهود الوكالة فى مكافحة تغير المناخ من خلال العديد من المؤتمرات وورش العمل التقنية المتخصصة.
 
وفى الجلسة الافتتاحية، بدأ المؤتمر العام فى إجراءات انتخاب 11 عضوًا جديدًا لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يضم 35 عضوًا.
 
ومن المقرر، أن يتم فى وقت لاحق مناقشة التقرير السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبيانات المالية لعام 2018، كما من المتوقع أن تتم الموافقة على برنامج الوكالة وميزانيتها لعامى 2020-2021.
 
 

الوكاله الدوليه للطاقه الزريه

النمسا

فينا

وزير الكهرباء

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