بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

قنا - وائل محمد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الخزان، بمركز أبوتشت، شمالى قنا، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطاراً، يفيد بمصرع "محمد ناصر أحمد، 16 عاماً، وإصابة محمد ثروت محمد، 20 عاماً, وأبوبكر عريان أبوالوفا 26 عاماً، وعلى أحمد على مصطفى 57 عاماً، وأشرف محمد أحمد 30 عاماً، وداليا ناصر حسن، 19 عاماً، ومحمد خيرى محمد 31 عاماً، ومنصور أحمد رشوان 30 عاماً، ونقل جثتين عن طريق الأهالى، فى إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الخزان بمركز أبوتشت بقنا.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى أبوتشت المركزى، والمصابين إلى مستشفى بهجورة، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.