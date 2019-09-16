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انقطاع الكهرباء عن ثلث أفغانستان بعد تدمير أبراج

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:28 م
انقطاع الكهرباء عن ثلث أفغانستان بعد تدمير أبراج انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت شركة الكهرباء الرئيسية فى أفغانستان اليوم الاثنين، إن الكهرباء انقطعت عن نحو ثلث البلاد بعد تدمير أبراج للجهد العالي في إقليم بغلان بشمال البلاد في مطلع الأسبوع.

وقالت شركة كهرباء أفغانستان إن ثلاثة أبراج تنقل 220 كيلووات من الكهرباء المستوردة من أوزبكستان المجاورة دُمرت في هجمات أمس الأحد مما قطع الكهرباء عن 11 من أقاليم البلاد البالغ عددها 34 منها العاصمة كابول.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي جاءت مع تصاعد القتال في الأقاليم الشمالية بما فيها بغلان وسط تعثر جهود الولايات المتحدة وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق بشأن سحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

وقالت الشركة إن مهندسين وصلوا من أقاليم مجاورة للعمل على إصلاح الأبراج.

وتنتج أفغانستان 25 بالمئة فقط من احتياجاتها من الكهرباء وتعرضت خطوط نقل الكهرباء من أوزبكستان للهجمات مرارا مما أجبر السكان على الاعتماد على مولدات كهرباء باهظة الثمن تعمل بوقود الديزل.

 


الكهرباء

افغانستان

إقليم بغلان

أوزبكستان

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