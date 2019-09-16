انطلاق المعرض الثانى للأسر المنتجة بجامعة القناة

وقال الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن المعرض هو الثانى خلال الفترة القصيرة السابقة الذى تنظمه الجامعة، ويهدف المعرض إلى تعزيز فكرة العمل الحر وتنمية المهارات اليدوية المنتجة والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم الفنية وفتح سوق لتسويق منتجاتهم، وأنه يأتى فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تعد هدف استراتيجى تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لها من دور حيوى وفعال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتحويلها إلى قرى منتجة.

وأشارت الدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطرى ورئيس فريق العمل الخاص بتطوير عزبة الصفيح، ويشارك فيه مجموعة من أهل قرية الفردان التى تتبنى الجامعة أعمال التطوير بها، بالإضافة إلى بعض الأسر المنتجة الأخرى، ويشمل هذا المعرض جميع المنتجات اليدوية من أعمال يدوية مثل كروشيه واركت والتطريز ومواد غذائية مثل منتجات اللحوم والألبان وملابس وشنط مدرسية وأدوات مدرسية .

حضر الافتتاح هدى فرج ووفاء محمود أمينا الجامعة المساعدين.